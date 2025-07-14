Yozgat’a yakın olan illerden biri olan Amasya tarihi yerleri ve yöresel yemekleriyle gezilecekler illerimizden biridir. Amasya’ya gitmişken Baklalı, etli, erikli yaprak sarması, cevizli bat yemeyi unutmayın.

Lütfen yolcuğunuz sırasında trafik kurallarına uyunuz gereken önemlerini almayan yola çıkmayanız. Hız sınırınız aşmadan can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atmayınız. Yolda tek olmadığınızı unutmayın

Ulaşım araçlarını kullanırken söylenen kurallara uyunuz. Yola çıkarken gereken önemleri kontrol etmeden yola çıkmayınız.

Hayırlı yolcuklar dileriz.

Yozgat – Amasya arası 200 Km'dir.

Tek olarak karayolu ile yapılan ulaşım mevcuttur.

Özel Araç İle Yolculuk;

Yozgat – Amasya arası ortalama 2 saat 28 dakika sürmektedir. Bu durum trafiğin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Otobüs ile yolculuk;

Yozgat – Amasya, ortalama 3 saat 45 dakika sürmektedir. Bu durum trafiğin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Yozgat otobüs terminalinde 650 TL Amasya şehrine ulaşım sağlaya bilirsiniz.