Yozgat ve ilçelerinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9’uncu yıl dönümü anıldı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü, 9’uncu yılında tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat ve ilçelerinde de coşkuyla gerçekleştirildi.

AKDAĞMADENİ

Hain darbe girişiminin 9’uncu yıl dönümü münasebetiyle tüm yurtta olduğu gibi Akdağmadeni ilçesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediye Meydanı’ndan başlayan anma programı yürüyüşü Kültür Merkezi Meydanı etkinlik alanında şehitler için düzenlenen programla devam etti. Programa Kaymakam Cafer Kaymakçı, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programı Kur’an ı Kerim tilaveti, ilçe müftüsü tarafından şehitler için yapılan dua, protokol konuşmalarıyla sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, millete sesleniş konuşması da dev ekrandan takip edildi.

Kaymakam Cafer Kaymakçı, “15 Temmuz; millî iradenin vesayete, cesaretin ihanete, aziz milletimizin hain odaklara karşı üstün geldiği, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi destanıdır. Bu tarihi mücadelenin ve büyük zaferin asıl sahibi, vatanına ve devletine sadakatle bağlı aziz milletimizdir. 15 Temmuz 2016 gecesinde olduğu gibi, bu yıl da hemşehrilerimiz aynı kararlılıkla meydanları doldurarak millî iradeye sahip çıkmıştır” dedi.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın ise “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Akdağmadeni yine meydanları doldurdu. 15 Temmuz'un karanlık gecesini aydınlığa çeviren aziz milletimizin destanını vatandaşlarımızla birlikte bir kez daha meydanlarda buluşarak hatırladık. Hiç bir zaman unutmayacağımız ve unutturmayacağımız hain darbe girişiminin yıl dönümünde Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için şahadete yürüyen tüm kahramanlarımızı minnetle, şükranla yâd ediyor, Gazilerimize cesaretleri ve fedakârlıkları için şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

SORGUN

Sorgun ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Abdurrezzak Canpolat programda yapmış olduğu konuşmada; “15 Temmuz; vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği, bir destanın yıl dönümüdür. Demokrasi adına vatan ve bağımsızlık aşkıyla, tarihe altın harflerle nakşedilen bu mücadelenin anma günü olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü milletçe, birlik ve berberlik içerisinde kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 15 Temmuz Destanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Hiç bir zaman halkın üzerinde bir güç tanımadım.’ sözlerindeki gibi milletimizin zor zamanlarda kenetlenerek, bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin teminatı olacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olmalarının şanlı adıdır. Ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle, 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SARIKAYA

Sarıkaya ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9’uncu yıl dönümünde düzenlediği etkinlikte her yaştan ilçe sakini bir araya geldi.

Etkinlikler kapsamında Demokrasi ve Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Her yaştan ilçe sakini ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte yürüdü. Kaymakam Mubin Demirkıran, siyasi partilerin ilçe başkanlarının da katıldığı özel program Sarıkaya 100. Yıl Meydanı’nda gerçekleşti.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Program; öğrencilerin duygu dolu şiirleri, okunan ilahiler ve anlamlı video gösterimiyle devam etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde tutulan Demokrasi Nöbeti ve şehitleri ruhlarına ithafen yapılan duaların ardından, saatler 00:13’ü gösterdiğinde tüm camilerde sela okunmasıyla program sona erdi.

SARAYKENT

Saraykent ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programı, ilçe genelinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kaymakam Mete Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, Belde Belediye Başkanları Ahmet Yaşar ve Haydar Coşkun, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler, 15 Temmuz'un manevi atmosferini bir kez daha yaşandı.

Anma programı kapsamında saat 20.15’te İlçe Jandarma Komutanlığı önünde başlayan Şehitleri Anma Yürüyüşü, ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Kaymakam Mete Öztürk konuşmasında 15 Temmuz gecesi gösterilen direnişin ve milli birliğin önemine vurgu yaparak, şehitlere rahmet, gazilere ise minnet duygularını ifade etti.

Törenin ardından şehitlerin ruhu için dualar okundu, ardından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Aşure dağıtımı, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirirken, programa katılan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

15 Temmuz’un milletin iradesine sahip çıktığı destansı bir direniş olarak tarihe geçtiğini belirten Kaymakam Öztürk, bu ruhun her zaman yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Anma programı, gece saatlerine kadar devam eden etkinliklerle son buldu.

ÇEKEREK

Çekerek ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinler gerçekleştirildi.

Kaymakam Latif Koralp, Belediye Başkanı Üzeyir İnce, kurum amirleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen program, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenen birlik yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından ilçe meydanında gerçekleştirilen anma programında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Saat 00.13’de okunan salalar ile program sona erdi.

KADIŞEHRİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri Kadışehri ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen yürüyüş iyi başlayan anma programı saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemine dair konuşmalar, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ainevizyon gösterisi ile devam etti.

Düzenlenen programa Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu Koralp, Yüksek Seçim Kurulu Başkan Vekili Ekrem Özübek, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

YERKÖY

Yerköy ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleşen programa Kaymakam Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkanı Fatih Arslan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından 15 Temmuz şehitleri anısına Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Kaymakam Mehmet Halis Aydın yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, 15 Temmuz'un milli hafızadaki yerini hiçbir zaman kaybetmeyeceğini belirtti.

Belediye Başkanı Fatih Arslan ise, 15 Temmuz’un millet iradesinin zaferi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz, vatanına ve demokrasiye nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiştir. O gece tanklara, kurşunlara karşı imanıyla direnen kahraman milletimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz. Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın.”

Program, gece boyunca süren anma etkinlikleri ve dualarla sona erdi.