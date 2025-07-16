TÜİK verilerine göre Yozgat, 2023 yılında 29 bin 124 kişiyle göç alırken, 22 bin 387 kişi ile göç vermişti. Ancak 2024 yılında bu denge tersine döndü. Yozgat bu kez 16 bin 151 göç alırken, 24 bin 594 kişi göç etti. Veriler göre bir yıl içinde göç alma sayısı 12 bin 973 kişi azaldı, göç eden kişi sayısı ise 2 bin 207 kişi arttı.

İyi Yaşam Koşulları Aranıyor

Yozgat’tan ayrılanların başlıca nedenleri arasında aile fertlerinden birine bağımlı göç 5 bin 469 kişi, daha iyi konut ve yaşam koşulları 4 bin 860 kişi, işe başlamak 2 bin 852 kişi ve eğitim 2 bin 303 kişi yer aldı. Bu tablo, özellikle genç nüfusun ve çalışabilir bireylerin Yozgat’tan ayrıldığını gösteriyor.

Gelenler Eğitim Ve İş İçin Geliyor

2024 yılında Yozgat’a gelenler arasında en büyük grubu eğitim amacıyla göç edenler oluşturdu. 3 bin 746 kişi eğitim için Yozgat’a taşındı. Bunun ardından işe başlamak (1 bin 572 kişi), ailevi sebepler (812 kişi) ve daha iyi yaşam şartları (2 bin 39 kişi) gibi nedenler geldi. Ayrıca, 3 bin 464 kişi aile bireylerine bağımlı olarak göç etti.

Genç Nüfus Göç Ediyor

Türkiye genelinde 2024 yılında en yoğun göç hareketliliği 20-24 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubunda 549 bin 43 kişi iller arasında yer değiştirdi. Göç edenlerin yüzde 58,1’i kadın, yüzde 41,9’u ise erkeklerden oluştu. Bu grubun göç etme nedenlerinde eğitim başı çekerken, iş bulma ve yaşam koşullarını iyileştirme diğer önemli faktörler oldu.

Göç Nedenleri Farklılık Gösteriyor

Cinsiyete göre göç nedenlerinde de belirgin farklar ortaya çıktı. Erkekler arasında en çok tercih edilen göç nedeni daha iyi konut ve yaşam koşulları 255 bin 846 kişi olurken, kadınlarda ilk sırayı aile fertlerine bağlı 343 bin 342 kişi göç aldı. Erkeklerde iş değişikliği ve tayin, kadınlarda ise eğitim göç nedenleri arasında yer aldı.