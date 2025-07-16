Yerköy ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında "Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası" programı düzenlendi.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Yerköy Molla Hüsrev Caminde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, Hatim Duası yapıldı.



Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiyi dolduran cemaat, ellerini semaya kaldırarak 15 Temmuz şehitleri, tüm şehitler ve ülke için dua etti. Duygu dolu anların yaşandığı programda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Mevlit programına Kaymakam Mehmet Halis AYDIN, Belediye Başkanı Fatih Arslan ve vatandaşlar katıldı.