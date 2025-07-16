Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Sorgun’da yaşanan su sıkıntısına yönelik kalıcı çözüm yolları ele alındı.

Ankara’daki temaslar kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, ilçede uzun süredir gündemde olan su temini ve altyapı sorunları masaya yatırıldı.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, “Sorgun Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Erkut Ekinci ile birlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Beyefendi’yi makamında ziyaret ederek Sorgun ilçemizde yaşanan su sıkıntısına kalıcı çözümler üretmek adına kapsamlı bir istişarede bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ilgisi, desteği ve çözüm odaklı yaklaşımı için teşekkür ediyor, Sorgun’umuzun her bir meselesini titizlikle takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi.

“Su Sıkıntısını Tüm Yönleriyle Ele Aldık”

Başkan Ekinci, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın konuya gösterdiği ilgi ve çözüm odaklı yaklaşımın son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Başkan Ekinci, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmede Sorgun’umuzda yaşanan su sıkıntısını tüm yönleriyle ele aldık. İlçemizin ihtiyacı olan kalıcı çözümlerin bir an önce hayata geçmesi adına gerekli girişimlerde bulunduk. Sayın Yılmaz’ın yakın ilgisi ve desteği bizler için son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Sorgun’un temel altyapı ihtiyaçlarını çözme noktasında yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Ekinci, "İlçemizin her bir sorununu büyük bir hassasiyetle takip ediyor, çözüm üretme konusunda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Halkımıza karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz" dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretin, Sorgun’un içme suyu altyapısının güçlendirilmesine yönelik somut adımların atılması açısından önemli bir zemin oluşturduğu ifade edildi.