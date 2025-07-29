Yozgat Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Yozgat Gençlik Merkezi ve Sorged iş birliği ile “Ailemizin Rotası” isimli Uluslararası Oryantring Yarışması düzenleniyor.

Oryantiring yarışması, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, aile bağlarını güçlü tutmak, gençlerin doğa ile daha iyi vakit geçirmesi ve oryantiring sporuna farkındalık yaratmak sebebiyle uygulanacak.

Oryantiring, yön bulma ve harita okuma becerilerini geliştirirken doğayla iç içe bir aktivitedir. Yozgat Çamlığı'nın çam ormanları, doğal yolları oryantiring için uygun bir parktır.

Türkiye, Azerbaycan, İtalya, Avusturya ve Çekya’dan katılım sağlayanların da bulunacağı etkinlikte aileler bir yandan rekabet halinde olup diğer yandan da doğada yön bulma deneyimi sağlayacak.

Gençlerin sporla ilgilenmesi, harita okuma ve yön bulma becerilerine gelişim sağlayarak problem çözme ve takım çalışması gibi becerilerini de artıracak.

Aynı zamanda dijital bağımlılıkla mücadele göstermek için doğada yapılan kaliteli zaman geçirmelerine neden olacak. Uluslararası gençlerin de bulunduğu bu yarışmada, ayrıca Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın tanıtımı ve Yozgat’ın doğal güzelliklerini ve turistik değerlerini gösterebilme fırsatı yakalanacak.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda Bu tür etkinliklerin, yerel, ulusal ve uluslararası boyutta uygulanması Yozgat’ı doğa sporları haritasında yukarı taşıyor.

Düzenlenen “Ailemizin Rotası” isimli yarışma, 31 Temmuz tarihinde Çamlık Pilli Parkında gerçekleşecektir.