Yozgat’ta gerçekleşen yangınlara karşı itfaiye ekipleri oldukça emek veriyor. Olası bütün riskler oluşma ihtimaline karşı hazırda olan ekip, yangınların bulunduğu bölgelere hızlı hareket sağlarken şehir merkezinde ve kırsal alanlar da farklı sebeplerden çıkan yangınlara vatandaşların da daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Yozgat Belediye İtfaiye Müdürü Muzaffer Arslan, yangınlarla mücadelede nasıl bir yol izlediklerini anlatıp çalışma yöntemlerinden bahsetti.

Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaç Personel Çalışıyor?

Arslan, İtfaiye Müdürlüğünde her vardiya için ortalama olarak 16 kişi çalıştığını bunlardan 14 personelin itfaiye eri olarak görev alırken, 5 kişi ise şoför olarak görevini sürdürdüğünü söyledi.

Yozgat’ta En Sık Görülen Yangın Yerleri

Yozgat’ta genel olarak Topçu köyü, Osmanpaşa ve Divanlı köyü tarafında anız yangını çok fazla görüldüğünü vurgulan Arslan, aynı günde birden fazla anız yangını gerçekleştiğini öne sürdü.

400 ila 500 Dönümlük Ekilmiş Bir Alan Yandı

İtfaiyecinin görevlerinden biri de mevcut yangın sürerken yangını farklı bölgelere sıçratmadan uygulamak olduğunu söyleyen Arslan, “Recepli köyünde 400 ila 500 dönümlük ekilmiş bir alan yandı. Kısa sürede bu yangın söndürüldü. Köylülerin de aldıkları tedbirlerle çıkan yangınların büyümemesinin de etkisi oldukça fazladır” dedi.

Arslan, Yozgat Halkını Yangınlara Karşı Uyarıyor

Vatandaşların çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, çocukların ellerinde kibrit, çakmak bulunmasının yanlış olduğunu dikkat çekerek diğer yandan da piknik gibi yerlerde çevre güvenlikleri sağlanmadan herhangi bir ateş yakılmaması gerektiğini ifade etti. Arslan, özellikle yaz aylarında sigara izmaritlerinin yerlere atılmasıyla hava sıcaklıkları nedeniyle anında yangın çıkabileceğini vurguladı.

Sıçrama İhtimalinin Sıfır Olduğu Yangınlar İhbar Ediliyor

Yangın ihbarının 112’den geldiğinde doğrudan ulaşım sağladıklarını söyleyen Arslan, sıçrama ihtimalinin sıfır olduğu yangınlarda vatandaşların kendilerinin müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Yozgat’ta İtfaiye Araç Sayısı Yeterli mi?

Yozgat küçük bir şehir olmasından kaynaklı araç sıkıntılarının olmadığını olay yerlerine hızlı ulaşım sağladıklarını bildirdi.

Yozgat’ın 6 Aylık Yangın Verisi

Yozgat’ta son 6 ayda toplam yangın sayısının merkez köyleri de dahil olmak üzere 230 tane olduğunu dile getiren Arslan, bunlardan 37 tanesi bina yangını olurken 183 tanesi ise arazi ve otluk alan yangınları olduğunu ifade etti.

Arslan, bir yandan da 12 tane araç yangınlarına müdahale sürdürülürken diğer görevlerinin arasında da trafik kazasına müdahale etmek olduğunu söyledi.

Arslan, son 6 ayda trafik kazasında 24 adet müdahale de görev aldıklarını kurtarma olarak adlandırılan müdahale de ise özellikle hayvanlar için veya asansör de kalanlar için 97 tane kurtarma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Arslan, Yozgat Şehir Hastanesinin de talebiyle son 6 ayda denetimli eğitim verdiklerini vurguladı.