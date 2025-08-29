Cumhuriyet Halk Partisi Boğazlıyan İl Genel Meclis Üyesi Emin Mustafa Baran, ilçede devam eden grup yolu yapım çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kısıtlı imkânlara rağmen hizmet üretmeye gayret ettiklerini vurgulayan Baran, Yazıçepni–Oğulcuk–Belören grup yolunun yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Baran, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Kaymakamımız Sayın Aydın Yanık, biz İl Genel Meclis Üyeleri ve Özel İdare Müdürümüz Anıl Halat ile birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin inşallah.”

Baran, vatandaşların ulaşımda daha güvenli ve rahat bir hizmet alabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.