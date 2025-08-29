Çorum-Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında virajı dönerken karşı şeride geçerek devrilen tırın sürücüsü yaralandı.



Mahmut K. idaresindeki 63 ZH 574 plakalı saman balyası yüklü tır, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında virajı dönerken karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA