Taş evleri, dar sokakları ve tarihi dokusuyla etkileyici Mardin'de unutulmaz hatıralar biriktiren İmdat Alioğlu ve Ahmet Bayraktar, turun kendileri için hem bir hayalin gerçekleşmesi hem de dostluğun güçlenmesi olduğunu ifade etti.

İmdat Alioğlu, 9 gündür yolda olduklarını belirterek, "Arkadaşımla birlikte uzun zamandır hayalini kurduğumuz doğu turunu gerçekleştirmek istedik. Yozgat, Erzincan, Erzurum, Sivas, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van'ın ardından Diyarbakır üzerinden Mardin'e geldik. Buradan da Şanlıurfa, Gaziantep ve Kayseri'yi gezip tekrar Sakarya'ya döneceğiz. Mardin çok güzel ve enteresan bir şehir. Taş evleri, sokakları, mağaralarıyla süper bir yer. Gezerken kaybolduğumuzu sanıyoruz ama bir başka sokaktan yeniden çıkıyoruz. Tarih kokan bir şehir" dedi.

Ahmet Bayraktar ise yolculuğun kendileri için büyük bir heyecan olduğunu vurgulayarak, "Adrenalin dolu ve çok güzel geçiyor. Doğuya geldikçe insanlık artıyor, sevgi ve hoşgörü çoğalıyor" diye konuştu.