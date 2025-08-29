Dernek Başkanı Mitat Coşkunsoy, kampanyanın tanıtımında yaptığı açıklamada, eğitim yolculuğunda desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti.



Coşkunsoy, “Derneğimiz tarafından başlatılan kampanya ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna destek olmayı amaçlıyoruz. Siz değerli gönüllerimizin katkılarıyla çocuklarımızın umutlarını büyütmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.



Okulların açılmasına kısa bir süre kaldığını hatırlatan Coşkunsoy, “Yönetim olarak yaptığımız istişareler sonucunda, çocuklarımızı sevindirmek adına böyle bir karar aldık. ‘Bir Kalem Bir Defter Benden’ kampanyası ile ihtiyaç sahibi evlatlarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz” dedi.



Eğitimin önemine vurgu yapan Coşkunsoy, “Kur’an-ı Kerim’in ilk emri ‘Oku’dur. Yine bir ayette ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ buyurularak öğrenmenin ve eğitimin önemi ortaya konmuştur. Eğitim, toplumların geleceğini şekillendiren en temel unsurdur. Bizler de ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmayı kendimize görev bildik” değerlendirmesinde bulundu.



Coşkunsoy, kampanyaya destek olmak isteyen hayırseverlerin dernek tarafından paylaşılan hesap numarası üzerinden katkı sunabileceklerini belirterek, “Bizler sadece aracıyız. Sizlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi sevindirmek istiyoruz. Bu hayra vesile olabilirsek ne mutlu bize.” ifadelerine yer verdi.