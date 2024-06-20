Paran varsa az harca da tut onu

Etrafında eski dostlar yok şimdi

Her şey yalan dolan bahane sonu

Dosttan fazla düşmanların çok şimdi

Tecrübe almadın yalan sözlerden

Çıkarcılar seni sildi gözlerden

Saptı yalancılar çıktı izlerden

Aç gezenler yeni yeni tok şimdi

Paran bitti gayri sen geri çekil

Hem sükse öğretir hem de akıl

Kafasına göre düzüyor şekil

Müstahak oluyor bize hak şimdi

İnsanoğlu görün olduğun gibi

Hakikati yanlış bildiğin gibi

Bir günde gidersin geldiğin gibi

Temizlendin gayri yüzün ak şimdi

Dost bildiğin keşke yanına gelse

Değer verip birde kıymetin bilse

Geçmiş unutulur kardeşin olsa

Bu işin içinden gel de çık şimdi

Elde kalmayınca dostlarım küstü

Kime kuruş desem suratın astı

Değer verdiklerim selamı kesti

Aşık İdris etrafına bak şimdi