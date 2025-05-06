Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü tarafından kenevirin bölgesel kalkınmadaki rolünü değerlendirmek ve biyoteknolojik yenilikleri ele almak amacıyla TÜBİTAK destekli “Bölgesel Kalkınma ve İhtisaslaşma Odaklı Kenevir Üretimi ve Biyoteknolojisi Çalıştayı” düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Yozgat Vali Yardımcısı Harun Öksüz, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Mesa Holding temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Saber Delpasand Khabbazı, kenevir bitkisinin sahip olduğu çok yönlü kullanım alanları sayesinde son yıllarda hak ettiği ilgiyi görmeye başladığına değindi.

Dr. Öğr. Üyesi Khabbazı konuşmasının devamında, “Kenevir bitkisi de, diğer tarımsal bitkiler gibi çeşitli çevresel faktörlerinden etkilenmektedir. İklim değişikliği, kuraklık, tuzluluk gibi abiyotik faktörlerin yanı sıra zararlılar ve hastalıklar da verim ve kaliteyi düşürebilmektedir. Bu nedenle entegre tarım uygulamaları ile biyoteknolojik yaklaşımlar büyük önem arz etmektedir. Bu çalıştayda; kenevirle ilgili mevzuattaki güncel gelişmelerin ele alınmasıyla birlikte, kenevir bitkisinin cesitli kulanım alanlarını dikkate alarak üretim, verimlillk ve kalitesini iyileştirmeye yönelik yetiştiricilik, ıslah ve biyoteknolojik yöntemlerin değerlendirilmesini amaçlıyoruz” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kuruluşu, tarihçesi ve kenevir bitkisinin kullanımında üstlendiği rollerden bahseden Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan, konuşmasının devamında TMO'nun kenevir üretim süreçlerindeki destekleyici faaliyetleri, yasal süreçler ve sanayiye entegre üretim hedefleri doğrultusunda yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, kenevir bitkisinin tıp, gıda, tekstil, biyoplastik, enerji ve hatta uzay teknolojilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede umut vadeden bir "stratejik ürün" haline geldiğini vurguladı.

Keneviri, inşaat malzemelerinde, pil üretiminde ve peyzaj çalışmalarında da kullandıklarını ifade eden Rektör Yaşar, konuşmasının devamında şunları söyledi: Yükseköğretim Kurulumuzun vizyoner kararıyla üniversitemiz, "Endüstriyel Kenevir" alanında ihtisaslaşan ilk devlet üniversitelerinden biri olmuştur. Üniversite olarak kenevir çalışmalarımızda memleketimize ve insanlığa katkı amacıyla hareket ediyoruz. Aynı zamanda üniversitenin yaptığı çalışmaları toplumun da tüm dinamikleriyle desteklemesi gerekiyor. Bu alanda kurduğumuz Kenevir Araştırmaları Enstitümüz; Tarım-Gıda, Malzeme-Enerji ve Sağlık-Biyoteknoloji eksenlerinde çok disiplinli araştırmalar yürüterek, bölgemizle birlikte ülkemizin de katma değeri yüksek üretime geçişine katkı sunuyor. Biz, bilimin sahaya dokunmasını savunuyoruz. Kenevirin tarladan laboratuvara, laboratuvardan sanayiye ulaşan yolculuğunda bu çalıştayın fikirleriyle yeni ufuklar açacağına inanıyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, üniversite öğretim üyeleri ve davetli konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşet Arslan “Kenevir Mevzuatındaki Gelişmeler”, Toprak Mahsulleri Ofisi Haşhaş ve Alkaloid İşleri Daire Başkanı Erdoğan Kılıç “Toprak Mahsulleri Ofisinin Kenevir Alanındaki Sorumlulukları ve Yürüttüğü Çalışmalar”, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz” Yozgat Bozok Üniversitesi, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejdet Kandemir “Kenevirde Çeşit Geliştirme Teknikleri”, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi “Kenevir Islahında İn Vitro Doku Kültür Tekniklerinden Yararlanma”, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ergül “Kenevirin Biyotik ve Abiyotik Stres Toleransına Yönelik Güncel Biyoteknolojik Yaklaşımlar”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zihni Demirbağ “Kenevir Zararlıları ve Biyolojik Mücadelesi”ve Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ahmad Alsaleh “Moleküler Markörlerin Kenevir Yetiştiricilği ve Geliştirilmiş Üretiminde Uygulamaları”, Prof. Dr. Khalid Mahmood Khavar ise “Kannabinoid Reseptör Farmakolojisindeki Gelişmeler” konularında katılımcılara bilgiler aktardı.