Holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, uzun yıllardır grup bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Tütüncü getirildi. Görevi devreden isim ise Ali Ülker oldu.

1964 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mehmet Tütüncü, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Ardından Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans yapan Tütüncü, eğitim hayatı boyunca uluslararası birçok programda da yer aldı. İtalya’da IRI bursuyla üretim, kalite kontrol ve bakım uygulamaları üzerine altı ay süren bir eğitime katıldı. Ayrıca Harvard Business School, IMD (İsviçre) ve INSEAD (Singapur) gibi prestijli kurumlardan çeşitli sertifikalar aldı.

Tütüncü, iş hayatına 1981 yılında Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda Yerli Sanayi Uzmanı olarak adım attı. 1987-1996 yılları arasında Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş.'de üretim ve işletme yönetiminde çeşitli görevler üstlendi. 1996 yılında Yıldız Holding bünyesindeki Ülker Gıda A.Ş.'de İşletmeler Koordinatörü olarak görev almaya başladı. Bu süreçte Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikalarının Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı gibi birçok üst düzey pozisyonda bulundu.

2016 yılında holding bünyesinde kurulan pladis organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’dan sorumlu Bölge CEO’su olarak atanan Tütüncü, 2017 yılında sorumluluk alanına Güney Asya ve Latin Amerika’nın da eklenmesiyle CEO Yardımcılığı görevini üstlendi. 2018 yılından itibaren Yıldız Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam eden Tütüncü, son atamayla birlikte Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de devraldı.

İyi derecede İngilizce bilen Mehmet Tütüncü, evli ve üç çocuk babasıdır. Aynı zamanda TÜGİS Yönetim Kurulu Üyesi olan Tütüncü, TÜSİAD ve FoodDrinkEurope gibi yerli ve uluslararası birçok sektörel kuruluşta da aktif olarak görev almaktadır.