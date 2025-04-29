45 yaşındaki Çetin’in ani vefatı, basın camiasında ve Aydın'da büyük üzüntü yarattı.

Edinilen bilgilere göre, Erman Çetin sabah saatlerinde spor yaptığı sırada fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çetin'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çetin’in ölümü, meslektaşları ve yakın çevresi tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Erman Çetin, 18 Ocak 2025 tarihinde yapılan genel kurulda Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilmişti. Yerel basında uzun yıllar aktif görevlerde bulunan Çetin, Aydınpost Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni olarak da önemli çalışmalara imza atmıştı.

AGC Başkanı Erman Çetin’in cenaze programına ilişkin detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.