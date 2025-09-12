Ziyarette, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı kapsamında Yeşilay'ın Yozgat genelinde yürüteceği faaliyetler ve okullarda yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması, bağımlılıkla mücadele ve farkındalık artırıcı etkinliklerin planlanması konularında iş birliği yapılmasının önemine değinildi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gençlerin sağlıklı bir şekilde yetişmeleri için Yeşilay ile yapılacak ortak çalışmalara destek verileceğini ifade etti.