Altyapıdan üstyapıya kadar birçok hizmetin tamamlandığını belirten İnce, ilçenin daha yaşanabilir ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

“Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor”

Başkan İnce, vatandaşların ulaşımda daha konforlu ve güvenli imkânlara sahip olması için yapılan yol düzenlemelerine dikkat çekti. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 55 bin metrekare yolun kilit parke döşemesi tamamlanarak hizmete sunuldu. İnce, bu çalışmaların ilçenin genel görünümüne de büyük katkı sağladığını ifade etti.

“İlçenin Çehresi Değişiyor”

Altyapı ve üstyapı yatırımlarına önem verdiklerini aktaran İnce, ilçenin farklı noktalarında yürütülen düzenlemelerle Çekerek’in çehresinin değiştiğini söyledi. Yapılan çalışmaların sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünerek planlandığını belirten İnce, modern ve yaşanabilir bir şehir oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

İlçenin her köşesinde hizmetlerin devam edeceğini dile getiren İnce, önümüzdeki süreçte de vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini ifade etti. İnce, “Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için başladığımız yolda, çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.