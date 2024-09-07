İlçede 12 ekip ve toplamda 52 personelin görev aldığı uygulama sırasında birçok mekan ve araç kapsamlı bir şekilde kontrol edildi.

Ayrıca, 292 araç ve 657 şahıs üzerinde yapılan denetimlerde çeşitli işlemler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “25 kafe ve kıraathane, 13 park ve bahçe, 5 metruk bina, 1 tren garı, 2 otogar. 1 araç sürücüsü, bin 14 promil alkollü araç kullanmaktan dolayı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem gördü. 19 araç sürücüsüne ve sahibine toplamda 89 bin 27 lira para cezası uygulandı. Araç üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle 1 araç trafikten men edildi. 1 yoklama kaçağı yakalanarak gerekli yasal işlemler başlatıldı. 1 tüfek ele geçirildi ve ilgili idari işlemler yapıldı. Uygulamanın amacının ilçede güvenliği artırmak ve suç oranlarını azaltmak olduğunu belirterek, denetimlerin devam edecek. Bu kapsamda yapılan kontrollerde herhangi bir ek olumsuzluğa rastlanmadı” ifadelerine yer verildi.