Boğazlıyan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından mezarlıklara temiz ve güzel bir görünüm kazandırmak amacıyla yabani ot ve çevre temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından belirli aralıklarla ilçe mezarlığında çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Genel bakım çalışmaları kapsamında ilçe mezarlığında düzenli olarak hem ot biçme hem de budama işlemlerini gerçekleştiren ekipler, temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Konuya ilgin açıklama yapan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “İlçe mezarlığında belirli aralıklarla kapsamlı şekilde çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Manevi değerlere sahip çıkmanın yanı sıra vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde mezarlık ziyareti yapmaları için çalışmalarımızı aralıklı olarak sürdüreceğiz” dedi.