Toplantıda, okul ve kurumların eğitim ve öğretim hazırlıklarının yapılması, akademik başarılarının arttırılması, eğitim alanında sorunların tahlili konularında çözüm önerileri konuşuldu.

Yeni eğitim ve öğretim yılının ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam Nuri Demir, yöneticilerin ve öğretmenlerin üstlendiği role vurgu yaparak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonuna uygun olarak yetişecek genç nesillerin topluma sağlayacağı faydaların önemine dikkat çekerek, bu yolda yönetici ve öğretmenlere başarı dileklerinde bulundu.