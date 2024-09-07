İki kurum arasındaki bu stratejik anlaşma, akademik ve sektörel alanda yenilikçi projelerin hayata geçirilmesini hedefliyor.

Protokol, bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon alanlarında ortak çalışma fırsatları sunmayı amaçlıyor.

Bu bağlamda, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek ve bilgi paylaşımını artırmak için çeşitli adımlar atılacak.

Anlaşma, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve Varaka Kağıt AR-GE Direktörü Prof. Dr. Arif Karademir tarafından imzalandı.

ÖĞRENCİLERE VE SEKTÖRE YÖNELİK YENİ FIRSATLAR

Protokol çerçevesinde, kağıt ve selüloz teknolojileri, inşaat malzemeleri, sürdürülebilir üretim teknikleri ve atık yönetimi gibi alanlarda ortak Ar-Ge projeleri yürütülecek.

Ayrıca, Varaka Kağıt’ın üretim tesislerinde öğrencilere yönelik mesleki gelişim programları ve staj imkanları sağlanacak. Bu girişim, öğrencilerin sektöre daha iyi hazırlanmasını ve teknolojik bilgi transferinin artırılmasını hedefliyor.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, bu protokolün her iki taraf için de büyük önem taşıdığını ve üniversite-sanayi iş birliğinin başarılı bir örneği olduğunu vurguladı.

Yaşar, iş birliğinin yaratacağı sinerji ile sürdürülebilir ve yenilikçi projelerin geliştirileceğini belirtti.

Varaka Kağıt AR-GE Direktörü Prof. Dr. Arif Karademir de, protokolün sanayi ve akademi arasındaki köprüyü güçlendireceğine, bilgi ve teknoloji paylaşımını artırarak sektördeki yeniliklerin hız kazanacağına dikkat çekti.