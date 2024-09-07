Son günlerde Aydıncık ilçesinde özellikle koruma altında bulunan dağ keçisi yavrusu, geyik, dağ koyunu, karaca yavrusu gibi türlerin avcılar tarafından avlanması üzerine Kaymakamlık harekete geçti.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada ilçe sınırları içerisinde bulunan Kazankaya avlağı 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun ilgili maddesinde açıkça belirtilen ve azami dikkat gerektiren "Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu devamlılığının sağlandığı sahalar" içerisinde av yasağının olduğu belirtildi.

Kaymakamlığın sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada; “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kazankaya avlağı 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun ilgili maddesinde açıkça belirtilen ve azami dikkat gerektiren ‘Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu devamlılığının sağlandığı sahalar’ olup içerisinde bulunulan dağ keçisi yavrusu, geyik, dağ koyunu, karaca yavrusu ve benzeri hayvanların avlanması, yakalanması ve evcilleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Mezkur bölge İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince yerleşilen çok sayıda fotokapan, kamera ve gezici devriye ekiplerince devamlı ve sürekli olarak kontrol edilmektedir. Yakın zamanda salımı yapılan dağ keçilerinin avlanması yasak olup hayvanlarımıza gerekli özenin gösterilmesi önemle rica olunur. Aksi takdirde gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.