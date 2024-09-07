Çekerek Şehit Sadık Nazlı İlkokulu ve Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan idareciler ve öğretmenler, öğrencilerinin daha iyi ortamda eğitim görmeleri için okulun birtakım bakım ve onarım işlerini tamamlayarak okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.



Çekerek Şehit Sadık Nazlı İlkokulu ve Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Özcan, Beden Eğitimi öğretmeni Harun Bozoğlu ile yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala okulun, gönüllü olarak birtakım bakım ve onarım işlerini üstlendi.

Pazartesi günü ders başı yapacak öğrencileri için önce okulun eksikleri belirlendi. Ardından harekete geçen okul müdürü Özcan, beden eğitimi öğretmeni Bozoğlu ve yardımcı personeller, ellerine aldıkları fırça ile okulun koridor, kale ve bayrak direklerini boyadı.

Bir yandan da sınıflar temizlenirken sıralar da bakımdan geçirildi. Okul müdürü Özcan ve beden eğitimi öğretmeni Bozoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders kitaplarını da hazırladıkları sıraların üzerine dizerek öğrencilerini beklemeye başladı.



Okullarını yeni döneme hazırlamak için ellerinden geldiğince çaba sarf ettiklerini belirten Özcan, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bize sunduğu boya, araç ve gereçlerle birlikte tamamen gönüllük esasına göre öğretmenlerimiz ve hizmetli personellerimiz ile birlikte okulumuzun bahçesindeki, pota, kale direği, bayrak direği ve bankları boyadık. Sınıflarımızı ve koridorlarımızı da hazır hale getirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızın göndermiş olduğu kitapları da hazırlayarak öğrencilerimizin sıralarına yerleştirdik. Yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Okulumuza katkılarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Zeki Akkan'a, öğrenci velilerimize ve öğretmen arkadaşlarım ile personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.