Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik önemli bir hatırlatma yaptı. Yapılan açıklamada, çalışanların hijyen eğitimi almasının ve belgeli olarak çalıştırılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği, gıda işletmelerinin sahibi ya da işleteni, çalışanlarının hijyen eğitimi almasını sağlamakla yükümlü. Bu belgeye sahip olmayan personel çalıştıran işletmeler hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDEN ALINABİLECEK

Yapılan duyuruda, sadece Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla verilen hijyen belgelerinin geçerli olduğu vurgulandı. Diğer özel ya da farklı kurumlardan alınan belgelerin geçerli sayılmayacağı ifade edildi. Bu kapsamda, işletmelerin belgeli personel istihdamı konusunda gerekli önlemleri almaları gerektiği belirtildi.

Hijyen eğitimi kurslarına katılmak isteyen işletme sahipleri ve çalışanların, Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Kurs programı ve kayıt işlemleri hakkında detaylı bilgi de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden edinilebilecek.