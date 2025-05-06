İlçeye bağlı üretim ve satış yapan gıda işletmeleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında denetime tabi tutuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı teknik personel, hem üretim yapan hem de satış gerçekleştiren işletmeleri ziyaret etti. Denetim sırasında hijyen kurallarına uygunluk, ürünlerin saklama koşulları ve etiketleme gibi başlıklarda kontroller gerçekleştirildi.

Denetim yapılan tüm işletmelere gıda güvenliğiyle ilgili önemli uyarılar ve bilgilendirmeler iletildi. Yetkililer, güvenilir gıdaya erişimin sağlanabilmesi için bu tür bilgilendirmelerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

DENETİMLER DÜZENLİ OLARAK SÜRECEK

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir duruma karşı denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Yetkililer, halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için kontrollerin artarak devam edeceğini ifade etti.