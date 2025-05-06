Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı’nda doğayla iç içe bir etkinlik düzenleniyor. 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 10.30’da başlayacak yürüyüş etkinliği, hem sağlıklı yaşamı teşvik ediyor hem de çevre bilincine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından organize edilen etkinlikte gençler bir araya gelecek.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yozgat Çamlığı Milli Parkı, doğanın yeniden canlandığı bu bahar günlerinde gençlerimize hem fiziksel hem de ruhsal anlamda katkı sağlayacak bir ortam sunuyor. Bu yürüyüşle birlikte hem spor yapacak hem de doğaya olan farkındalığımızı artıracağız. Her adımda çevreye saygı duymayı, doğanın değerini bilmeyi ve yaşadığımız çevreye sahip çıkmayı vurgulamak istiyoruz.”

“DOĞA KORUNACAK”

Etkinlikte sadece yürüyüş yapılmayacak; aynı zamanda doğayla bağ kurma, dijital dünyadan bir süre uzaklaşma ve temiz havanın tadını çıkarma da ön planda olacak.

Organizasyon kapsamında katılımcılara şu önerilerde bulunuldu:

Rahat spor ayakkabılar tercih edilmesi,

Hava koşullarına uygun kıyafet giyilmesi,

Bol su tüketilmesi,

Teknolojik cihazlardan uzak durularak doğaya odaklanılması.

DUYARLILIK MESAJI VERİLECEK

Etkinlik, gençlere doğa sevgisi kazandırmayı ve çevre bilinci oluşturmayı da hedefliyor. Yürüyüşün karbon ayak izini azaltan bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Halil Uğuz, “Fosil yakıt kullanımını azaltmak, hava kirliliğini önlemek ve doğayı koruma bilincini artırmak için her bireyin katkısı önemli. Gençlerle birlikte bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi.