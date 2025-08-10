Yaz akşamlarının coşkusunu ve enerjisini yaşatan konser, ilçe meydanında gerçekleştirildi. Yerköylüler, uzun bir aradan sonra gerçekleşen bu kültürel etkinlikte müzikle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Konser programı, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Saatler öncesinden alana akın eden vatandaşlar, hemşehrileriyle birlikte müzik dolu bir gece geçirdi. Sahne alan Murat Kekilli, kariyerinden sevilen eserlerini seslendirerek dinleyicilerden büyük alkış aldı. Özellikle “Bu Akşam Ölürüm” ve “Yıkılmadım” gibi hit şarkılarıyla coşkulu anlar yaşattı. Aycan Öner ise güçlü sesi ve performansıyla dikkat çekti, repertuvarındaki hareketli ve duygusal parçalarla dinleyenlerin beğenisini kazandı.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “İskele Yaz Konserleri’yle Yerköy’de unutulmaz bir geceye imza attık. Binlerce hemşehrimizle bir araya gelerek, müzik ve eğlence dolu bir atmosferde gönüller bir oldu. Böyle kültürel ve sosyal etkinliklerin ilçemizde artarak devam etmesi için çalışmalarımız sürecek” dedi.

Başkan Arslan ayrıca, konserlere gösterilen yoğun ilgi ve katılım için vatandaşlara teşekkür ederek, “Yerköy, hep birlikte daha güzel. Hemşehrilerimizin desteğiyle kültürel faaliyetlerimizi artıracağız. Bu tür organizasyonlarla hemşehrilerimizin sosyal hayatına katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yerköy’de düzenlenen İskele Yaz Konserleri, yaz aylarında kültür-sanat etkinlikleri açısından önemli bir mecra oluşturuyor. İlçe halkının sosyal hayatını canlandıran konserler, farklı yaş gruplarından vatandaşların bir arada keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyor.