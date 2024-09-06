Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda aranan şahıs yakalandı.

Yerköy’de hakkında 4 yıl araması bulunan bir kişiye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aran şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 05 Eylül 2024 tarihinde ‘Kadına Karşı Basit Yaralama’ suçlarından ‘4 yıl 2 ay 7 gün’ hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs yakalanmış, gerekli işlemler akabinde cezaevine teslim edildi” ifadelerine yer verildi.