2 Aralık 1997'de Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, aslen Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelmektedir. İlk ve ortaöğrenimini Antalya’da tamamlayan Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne başladı. Ancak oyunculuk tutkusuyla üniversite eğitimini yarıda bırakma kararı aldı.

Saraçoğlu, oyunculuk kariyerine 2016 yılında vizyona giren "İkinci Şans" filmi ile adım attı. Ardından başrol oynadığı "Kötü Çocuk" filmiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Televizyon dünyasındaki asıl çıkışını ise "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde Nazan Kesal’ın kızını canlandırarak yaptı. Bu rol ile adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Son dönemde ise "Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı Seyran karakteri ile büyük beğeni topluyor.

Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı dizi ve filmler;

İkinci Şans – Çiçek

Kötü Çocuk – Kayla

Fazilet Hanım ve Kızları – Ece Çamkıran

İyi Oyun – Ada

Aşk Bu Mu? – Gülüm

Kardeş Çocukları – Hayat Çetin

Öğretmen – Gizem Bozkurt

Yeşilçam – Tülin Saygı

Yalı Çapkını – Seyran