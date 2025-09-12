Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Ayanoğlu Mahallesi Muhtarı Bahriye Can’ın ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına düzenlediği kermese katıldı. Başkan Arslan, etkinliğin anlamlı bir dayanışma örneği olduğunu belirterek Muhtar Bahriye Can’a teşekkür etti.

Kermeste vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Arslan, etkinliğin öğrenciler için önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Katılımcılar, yapılan satışlardan elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını belirtti.

Yeni İşletme Açılışına Katıldı

Başkan Arslan ayrıca İlker Bölükbaşı tarafından açılan lokantanın açılışına da katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada işletmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Arslan, Bölükbaşı’na başarılar diledi.