İlçe Müdürü Serkan Orhan öncülüğünde görevli veteriner hekimler tarafından yürütülen mikroçip takma işlemleri kapsamında, ilçedeki hayvanlar kayıt altına alınıyor.

Mikroçip taktırma işlemi için son tarih 31 Aralık 2025 olarak açıklandı. Bu tarihten sonra hayvanlarını kayıt altına almayanlara 8 bin 306 lira, sahipli hayvanını terk edenlere ise 86 bin 358 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Müdürlük, mikroçip, pasaport ve kuduz aşı bedeli olarak toplam 210 TL işlem ücretinin ilgili İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yatırılması ve dilekçe ile başvuru yapılması gerektiğini duyurdu.

Başvuru yapan kişilerin köylere giden veteriner hekimlere uygulama sırasında yardımcı olmaları, hayvanlarını uygulama esnasında bağlı tutmaları ve kayıt sonrası serbest bırakmamaları, terk etmemeleri istendi.

Türk Ceza Kanunu’nun 177’nci maddesi uyarınca, gözetimi altında bulunan hayvanı tehlikeli şekilde serbest bırakan veya kontrol altına almada ihmal gösteren kişilere 6 aya kadar hapis veya adli para cezası verilebileceği belirtildi.