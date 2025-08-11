Yerköy ilçesinde belediye bünyesinde daimi olarak çalıştırılmak üzere 10 işçi istihdam edilecek.

Başvuru Tarihi

Yerköy Belediye Başkanlığı’na bağlı şirket bünyesinde görev yapmak üzere alınacak işçiler için başvurular, 12 Ağustos 2025’te yapılacak. Adaylar başvurularını Yerköy Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirecek. Başvurular yalnızca bir gün sürecek.

Mülakat Tarihi Ne Zaman?

İşe alım sürecinde mülakat, 13 Ağustos 2025’te Haşim Kılıç Mahallesi Vatan Caddesi No:11/1 Yerköy/Yozgat adresinde saat 10.00-11.00 arasında yapılacak.

Mesai Saatleri

İşe alınacak personel, Yerköy ilçe sınırları içerisinde haftalık 45 saat mesai ile 08.00-17.00 saatleri arasında çalışacak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adaylar, şirkete şahsen başvuracak. Başvuru sırasında nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, aile nüfus kayıt örneği, diploma fotokopisi, sağlık raporu, kan grubu kartı, yerleşim yeri belgesi, askerlik durum belgesi ve 4 adet fotoğraf teslim edilecek.

İrtibat için şirket müdürü Serkan Işık’ın 0536 595 81 32 numaralı telefonundan bilgi alınabilecek.