Başkan Arslan, vatandaşlara daha temiz ve düzenli bir çevre sunmak amacıyla yürütülen çalışmaların kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Arslan, yaptığı açıklamada, “Mahallelerimizdeki caddelerde, kaldırımlarda, park, bahçe ve yollarımızda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde çalışarak, vatandaşlarımıza temiz ve düzenli bir çevre sağlamak için büyük bir özveriyle çaba gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

Arslan, “Bu kapsamlı temizlik faaliyetlerinin yanı sıra, belediye ekibimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha temiz bir Yerköy için çalışmalarımızın kesintisiz olarak devam edeceğini belirtmek istiyorum” dedi.

Başkan Arslan’ın açıklamaları, temizlik çalışmalarının önemini ve belediye personelinin bu süreçteki özverisini gözler önüne serdi.

Yerköy’ün çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen temizlik faaliyetleri, şehrin daha yaşanabilir bir hale gelmesini hedefliyor.