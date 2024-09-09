Yozgat merkeze bağlı Lök köyü yolunda 7,2 kilometrelik 1.Kat asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
2024 yılı yatırım programında bu sene yapılması planlanan, Lök köyü 7,2 Kilometrelik 1.Kat asfalt çalışması tamamlandı.
Yozgat İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu hizmetlerin Yozgat’a yapılmasında desteklerini esirgemeyen, Valimize, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.
Muhabir: Alpaslan Demir