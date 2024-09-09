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Yozgat İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu hizmetlerin Yozgat’a yapılmasında desteklerini esirgemeyen, Valimize, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

2024 yılı yatırım programında bu sene yapılması planlanan, Lök köyü 7,2 Kilometrelik 1.Kat asfalt çalışması tamamlandı.

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