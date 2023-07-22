Akdağmadeni'ne değer katacak projede çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, proje başlangıcından itibaren sık sık vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Yalçın, kasaplar çarşısından başlayan ve yaklaşık 150 iş yerinin dış cephe iyileştirilmesi tamamlanan projede, tek tip iş yeri tabelalarının montajının da tamamlamak üzere olduğunu söyleyerek açıklamalarda bulundu.

Yalçın, “Sokağın yol, kaldırım ve peyzajını baştan aşağı değiştireceğimiz projemizde bugün itibariyle yol ve kaldırım yenileme çalışması başladı” dedi.

Görüntü olarak ilçemize yakışmayan alanın yeniden hayat bulacağını ifade eden Yalçın, ''Bugün itibariyle projemizin önemli bir ayağı olan yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarına başladık. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de yaz yağmurlarının çok uzun sürmesi projede hedeflediğimiz noktaya ulaşmamızı geciktirdi ama kısa süre içerisinde yolumuzu ve çevre düzenlememizi tamamlayıp vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı mağdur etmeden güzel bir izi de Hanlar Sokak’ta bırakacağız. Bina cephelerinin yenilenmesinde maddi desteğini aldığımız, her daim manevi desteklerini hissettiğimiz esnaflarımıza uyumlu çalışmaları ve anlayışları dolayısıyla teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi