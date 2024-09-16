Yenifakılı’da vatandaşlara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES), “Güçlü Aile Güvenli Gelecek” ve “Kadına El Kalkamaz” projesi hakkında bilgiler verildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele, Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerimizce Toplum Destekli Kolluk Faaliyeti çalışmaları kapsamında; 14 Eylül 2024 günü Yenifakılı ilçesi Altındağ mahallesinde düzenlenen ‘Kırgız Türkleri Festivaline’ katılım sağlanmıştır. Festival süresince 23 kadın vatandaşımıza; KADES 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ‘Güçlü Aile Güvenli Gelecek’ projesi hakkında bilgiler verildi. 42 erkek vatandaşımıza ise ‘Kadına El Kalkamaz’ projesi hakkında ise bilgilendirme faaliyeti icra edilmiş, festivalde bulunan çocuklara; jandarma boyama kitabi, jandarma çocuk dergisi ve Türk bayrağı hediye edilmiştir” ifadelerine yer verildi.