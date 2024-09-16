Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, yeni binası tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nu ziyaret ederek, sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.
Ziyaret sırasında öğrenci, öğretmen ve okul idaresi ile sohbet eden Altınkaynak, eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Altınkaynak, meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulunarak, talepleri ve önerileri dinledi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen eğitim politikalarına değinen Altınkaynak, ildeki eğitime katkı sağlayan herkese teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.
Muhabir: Alpaslan Demir