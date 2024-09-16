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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen eğitim politikalarına değinen Altınkaynak, ildeki eğitime katkı sağlayan herkese teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.

Ziyaret sırasında öğrenci, öğretmen ve okul idaresi ile sohbet eden Altınkaynak, eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Altınkaynak, meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulunarak, talepleri ve önerileri dinledi.

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