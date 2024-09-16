Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat Spor Vadisi ve Nohutlu Tepe mevkilerinde Okul Öncesi Etkinlikleri ile Uçurtma Etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe anaokulları ile bünyesinde anasınıfı bulunan okul müdürlükleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak yaptığı açıklamada, “Festival havasında gerçekleştirilen bu etkinliklerde öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Programlarımızda emeği geçen, şenliğimize katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Muhabir: Alpaslan Demir