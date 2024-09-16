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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak yaptığı açıklamada, “ Festival havasında gerçekleştirilen bu etkinliklerde öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Programlarımızda emeği geçen, şenliğimize katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe anaokulları ile bünyesinde anasınıfı bulunan okul müdürlükleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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