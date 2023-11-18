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Türkiye, yerel seçimler için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerdeki belediye başkanlığı aday adaylığı için görevinden ayrılacağını söyledi.

SON TOPLANTI

Aksoy, görevinden ayrılmadan önce, okul müdürleri ve müdür yardımcıları ile son toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda görevinden ayrılacağını duyuran Aksoy, “2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti Kadışehri Belediye Başkanı Aday Adayı olmak amacıyla mevcut görevimden ayrılacağım için müdür ve müdür yardımcılarımızla son toplantımızı gerçekleştirdik. Görev yaptığım 4 yıl süresince ilçemizde yürütmüş olduğumuz çalışmaları değerlendirdiğimiz toplantımızın ardından mesai arkadaşlarımla vedalaştık. 2019 yılından itibaren teşrik-i mesaide bulunan şube müdürlerime, okul müdürlerime, müdür yardımcılarıma ve diğer çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.