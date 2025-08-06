Peki, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? İşte yeni Genelkurmay Başkanı’nın özgeçmişi ve askeri kariyerine dair detaylar...

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 9 Mart 1961 tarihinde Artvin’in Yusufeli ilçesinde doğdu.

1977 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ne girdi. Ardından 1981 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1982 yılında ise Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndan mezun oldu.

1993 yılında Kara Harp Akademisi’ni, 1997’de ise Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni tamamlayarak kurmay subay olarak görev aldı.

2000 yılında kurmay albaylığa, 2009 yılında tuğgeneralliğe terfi etti.

9. Motorize Piyade Tugay Komutanlığı (2009–2011)

Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı (2011–2013) görevlerinde bulundu.

2013 yılında tümgeneral oldu. Bu rütbede:

Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı

3. Ordu Kurmay Başkanlığı görevlerini üstlendi.

2016’da korgeneral rütbesine yükselerek Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı.

2021 yılında orgeneralliğe terfi etti ve 24 Ağustos 2021'de Genelkurmay II. Başkanlığı görevine getirildi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, 24 Aralık 2021 tarihinde, dönemin Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

16 Ağustos 2023 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı,

5 Ağustos 2025 tarihinde ise Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 5 Ağustos 2025 itibarıyla Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.

Peki, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? İşte yeni Genelkurmay Başkanı’nın özgeçmişi ve askeri kariyerine dair detaylar...

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 9 Mart 1961 tarihinde Artvin’in Yusufeli ilçesinde doğdu.

1977 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ne girdi. Ardından 1981 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1982 yılında ise Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndan mezun oldu.

1993 yılında Kara Harp Akademisi’ni, 1997’de ise Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni tamamlayarak kurmay subay olarak görev aldı.

2000 yılında kurmay albaylığa, 2009 yılında tuğgeneralliğe terfi etti.

9. Motorize Piyade Tugay Komutanlığı (2009–2011)

Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı (2011–2013) görevlerinde bulundu.

2013 yılında tümgeneral oldu. Bu rütbede:

Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı

3. Ordu Kurmay Başkanlığı görevlerini üstlendi.

2016’da korgeneral rütbesine yükselerek Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı.

2021 yılında orgeneralliğe terfi etti ve 24 Ağustos 2021'de Genelkurmay II. Başkanlığı görevine getirildi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, 24 Aralık 2021 tarihinde, dönemin Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

16 Ağustos 2023 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı,

5 Ağustos 2025 tarihinde ise Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladı.