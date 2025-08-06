Kadışehri Belediyesi Başkanlığına bağlı Kadıkent İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bünyesinde çalıştırılmak üzere geçici süreli 2 temizlik personeli alınacağı duyuruldu. Başvurular, 6 Ağustos 2025 tarihinde yalnızca bir gün süreyle kabul edilecek.

Geçici Süreli İstihdam Sağlanacak

Kadışehri Belediyesi iştiraklerinden Kadıkent İnşaat tarafından yapılan duyuruya göre, alınacak personel “Genel İşler Temizlik Personeli” pozisyonunda görev yapacak. İşin niteliği geçici ve kısmi çalışma olarak belirtilirken, adaylardan en az 1 yıl deneyim şartı aranıyor.

Görüşme 7 Ağustos’ta Yapılacak

Başvurular, Lütfullah Kayalar Mahallesi Hacımaviş Sokak No:2 Kadışehri/Yozgat adresindeki şirket merkezine şahsen yapılacak. Görüşmeler ise başvuruları takip eden gün olan 7 Ağustos 2025 saat 10:53’te Lütfullah Kayalar Mahallesi Hacımaviş Sokak No:13 Kadışehri/Yozgat adresinde gerçekleştirilecek.

Çalışma Şartları ve Saatleri

İşe alınacak personel, haftalık 30 saat çalışma süresi ile 08.00 – 17.00 saatleri arasında görev yapacak. Çalışma adresi, şirketin merkez adresi olan Lütfullah Kayalar Mahallesi Hacımaviş Sokak No:13 Kadışehri/Yozgat olarak açıklandı.

Başvuru Belgeleri ve Şartlar

Şirket yetkililerince yapılan açıklamaya göre başvuruda bulunmak isteyen adaylardan şu belgeler isteniyor:

Şirkete hitaben dilekçe (şahsen yapılacak)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı

Aile toplum kağıdı

Diploma fotokopisi

Sağlık raporu

4 adet fotoğraf

İrtibat Bilgileri

Başvurular ve görüşmelerle ilgili detaylı bilgi için Ramazan Taş isimli şirket müdür vekiliyle 0534 761 92 41 numaralı telefondan ya da [email protected] e-posta adresinden iletişime geçilebileceği bildirildi.