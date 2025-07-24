Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, yüzde 10 olan ÖTV oranı yüzde 25’e yükseltildi. Bu değişiklik, Togg’un T10X modeline ait tüm versiyonlarının satış fiyatlarında ciddi artışlara neden olacak.

Yeni düzenlemeye göre, vergisiz fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığı takdirde, Togg T10X V1 Standart Menzil versiyonunun satış fiyatı 1 milyon 505 bin TL’den 1 milyon 710 bin 226 TL’ye yükselecek. Bu modelde yaklaşık 205 bin TL'lik bir zam gerçekleşmiş olacak. Aynı şekilde, T10X V1 Uzun Menzil versiyonu 1 milyon 745 bin TL’den 1 milyon 982 bin 953 TL’ye, T10X V2 Uzun Menzil versiyonu ise 1 milyon 880 bin TL’den 2 milyon 136 bin 363 TL’ye çıkacak.

Ancak bazı versiyonlar için farklı bir durum söz konusu. Akıllı Destek Paketi, Meridian Ses Sistemi ve Panoramik Cam Tavan gibi opsiyonlarla birlikte alınan T10X V2 Uzun Menzil modeli, eski sistemde yüzde 40’lık ÖTV diliminde yer alıyordu. Yeni düzenlemeyle bu oranın yüzde 25’e düşmesiyle birlikte aracın fiyatı da gerileyecek. Söz konusu donanımla donatılmış Togg’un satış fiyatı 2 milyon 541 bin 91 TL’den 2 milyon 268 bin 831 TL’ye düşecek. Böylece bu versiyonda 272 bin TL’yi aşan bir indirim gerçekleşmiş olacak.

Togg, bugüne kadar fiyatlarında uzun bir süre değişikliğe gitmemişti. Aralık 2023’ten bu yana döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve maliyet artışlarına rağmen fiyatlarını sabit tutmayı başaran marka, yaklaşık bir buçuk yıldır herhangi bir zam yapmamıştı. Ancak ÖTV oranlarındaki artış, bu istikrarı bozdu. Uzmanlara göre, yeni vergi oranlarına ek olarak, vergisiz fiyatta da olası bir artış gündeme gelirse, toplam zam oranı daha da yükselmiş olacak.

Öte yandan, Togg siparişi verip teslimatını henüz almamış kullanıcılar da yeni düzenlemeden etkilenecek. Temmuz ayında verilen siparişlerde yer alan bilgilendirmeye göre, araçlar Ağustos ayında üretilecek ve teslim edilecek. Teslimat sırasında geçerli olan ticari ve vergilendirme koşullarına göre işlem yapılacağı belirtilmişti. Bu da, Ağustos ayında araç teslim alacak kullanıcıların güncellenmiş ÖTV oranına göre fiyat farkı ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Togg cephesinden henüz resmi bir fiyat açıklaması ya da değerlendirme gelmedi. Ancak sektördeki kaynaklara göre, fiyatların kısa süre içinde güncellenerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.