Enpara.com’un QNB Bank A.Ş. bünyesinden ayrılarak Enpara Bank A.Ş.’ye devri eylül-ekim aylarında tamamlanacak. Devir sonrası hesap numaraları aynı kalacak olsa da IBAN’lar değişecek. Banka, olası aksaklıkların önüne geçmek amacıyla müşterilerin devir öncesinde gerekli talimatları vermesi gerektiğini açıkladı.

2012 yılından bu yana QNB Bank A.Ş. çatısı altında hizmet veren Enpara.com, QNB Group (Q.P.S.C.) bünyesinde kurulan Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Sürecin tamamlanmasıyla banka kodu değişeceği için IBAN bilgileri güncellenecek.

Talimat Verilirse 90 Gün Boyunca Otomatik Aktarılacak

Enpara.com, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devir sonrasında sizden yeni IBAN’larınızı size düzenli para gönderen kişilerle hızlıca paylaşmanızı bekleyeceğiz. Ancak devir sonrasında güncel IBAN’larınız yerine hala eski IBAN’larınıza (yani QNB Bank’a) EFT veya SWIFT (yabancı para transferi) gönderen kişiler de olabilir. Bu durumun yaratacağı olası aksaklıkların önüne geçmek için devir tarihi öncesinde talimat vermeniz durumunda, QNB Bank kendisine gelen bu hatalı transferleri ilgili düzenlemeler çerçevesinde Enpara Bank’taki hesabınıza 90 gün boyunca otomatik olarak ücretsiz aktaracaktır, aksi takdirde gelen EFT ve SWIFT transferleri QNB Bank tarafından göndericiye iade edilecektir.

Söz konusu talimatı devir tarihinden yaklaşık bir ay önce cep şubemiz üzerinden verebileceğinizi ve bu konuyla ilgili size ayrıca hatırlatma yapacağımızı bilmenizi isteriz. QNB Bank’taki eski IBAN’ınıza gelmesi muhtemel FAST ve Havale işlemlerinde ise göndericiye işlem anında hatalı IBAN girildiğine dair bilgi verme imkanı olduğu için bu işlemler QNB Bank tarafından otomatik olarak reddedilecektir, vereceğiniz talimat bu işlemler için geçerli olmayacaktır."

Enpara.com yaptığı bu açıklama ile müşterilerini koruduğunu ve onlara değer verdiğini göstererek vatandaşları aksaklıkları önlemek için önceden talimat vermeleri gerektiğini hatırlattı.