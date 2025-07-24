Kadıköy’de katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi adalet talebiyle Bakırköy Meydanı'nda yaptığı oturma eylemi toplumda büyük etki yarattı.

Çocukları öldürülen başka anneler de Minguzzi'ye destek verdi. 'Suça sürüklenen çocuk romantizmi' artık daha çok tartışılıyor.

Mattia Ahmet'i bıçaklayarak öldüren B.B. 18 yaşından küçük olduğu için az ceza alacak.

Çünkü yasaya göre B.B. 'Suça sürüklenen çocuk' kabul ediliyor!

Geçtiğimiz Aylarda Örnekleri Görüldü

Geçtiğimiz mart ayında İstanbul'da polis ekipleri park halindeki bir araçtan şüphelenerek inceleme yaptı. Araçta 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki dört şüpheli de 18 yaşından küçüktü.

Yanlarında cephanelik taşıyan bu çocuklar da 'Suça sürüklenen çocuk' statüsüne giriyor!

Konya'nın Ilgın ilçesinde 13 yaşındaki A.A., internetten tanıştığı 16 yaşındaki Hanifi K.'yi evinin penceresinden içeri aldı ve tecavüze maruz kaldı.

Sonraki günlerde Zeki B., Osman T. vs. dokuz kişi daha eve pencereden girerek A.A.'ya tecavüz etti.

"Babana söyleriz" diyerek tehdit edilen A.A.'ya böylece 10 kişi tecavüz etti.

Tecavüzcülerin Hepsi 18 Yaşından Küçüktü.

13 yaşındaki bir kızı evinde tehdit edip her gün sırayla tecavüz eden 10 çocuk, nasıl suça sürüklenmiş çocuk oluyor?

18 yaş altı bireyler ceza hukukunda 'çocuk' sayıldığı için daha az ceza alıyorlar.

Hapis cezaları varsa bile ertelenebilir, denetimli serbestlik uygulanabilir.

Ne yazık ki, mevcut hukuk sistemi suç işleyen çocuğu koruyor ve onun daha çok suç işlemesine neden oluyor.

Çeteler Öne Çıkıyor

Asıl tehlike ise artık suç çetelerinin adam öldürmede bile çocukları kullanmaya başlaması.

Çünkü cinayet suçundan bir yetişkin 25 yıl hapis cezası alabilir ama aynı suçu işleyen çocuk, 2-3 yılda çıkabiliyor.

Bu suç makineleri yüzünden ölen ya da yaralanan çocukların ailelerine de "Üzgünüz suçu işleyen de suça sürüklenmiş çocuk" deniyor.

Böylece topluma faydalı, örnek çocuk yetiştirenler cezalandırılmış oluyor.

Minguzzi'yi öldüren çocuğun ailesi ise normal hayatına devam ediyor.

Katil çocuklarının birkaç yıl içinde dışarı çıkmasını bekliyorlar.

Hukukta "Suça Sürüklenen Çocuk!" romantizmine acilen son verilmeli.

Ve en önemlisi B.B gibi suçluları yetiştiren aileler de ceza almalı!

Yurtdışında bunun örnekleri var.