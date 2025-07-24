Sarp, Bakırköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra 1989 senesinde İstanbul Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine adım attı.

Sarp sonralarda, 1998 senesinde Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünü bitirdi.

Lisans eğitiminden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri eğitimi alan Sarp, son zamanlarda ise veri analizi ve makine öğrenmesi alanında çalışmalar sürdürdü.

2025 senesi itibarıyla 50'lerinin ortalarında olduğu biliniyor. Sarp'ın yazılı kaynaklarda bulunan bilgileri arasında ise kesin yaşı ve doğum tarihi bilinmiyor.

Sarp, kariyer hayatına bankacılık sektöründe başlayarak 1998 - 2012 seneleri arasında Akbank ve HSBC'de kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev sürdürdü.

Sarp, bankacılık kariyerinde kredi tahsisi, finansal analiz ve ticari portföy yönetimi alanında orta düzey yöneticilikte yer aldı.

Nazlı Sarp Neden Evde Ölü Bulundu?

2 gündür yakınları tarafından haber alınamayan Sarp evinde ölü halde bulundu. Ünlü ekonomistin Bakırköy'deki evinde polis ekiplerinin 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü karşılaştığı kötü durumun ardından, savcının ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirdiği de tahmin edildi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürdürüldüğü duyuruldu. Ölüm sebebi Adli Tıp incelemesinin ardından belli olacak.