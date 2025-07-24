Yerin yaklaşık 11.38 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kıyı bölgelerinde hissedildi. Depremin merkez üssünün, Türkiye kıyılarına yakın bir noktada olduğu bildirildi.

AFAD’dan Resmî Açıklama:

AFAD, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, depremin teknik detaylarını paylaşarak gelişmelerin takip edildiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Aynı Bölgede Gün İçinde İkinci Deprem

Öğle saatlerinde, saat 13.48 sularında da yine Ege Denizi'nde, Rodos Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir başka sarsıntı yaşanmıştı. Bu depremin derinliği 12.08 kilometre olarak ölçülürken, koordinatları 36.0745° kuzey enlemi ile 27.1767° doğu boylamı olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlardan Açıklama Bekleniyor

Bölgedeki sismik hareketliliğin gün boyunca devam etmesi nedeniyle uzmanlar, Ege Denizi çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Artçı sarsıntı ihtimali göz önünde bulundurularak, AFAD ve Kandilli Rasathanesi gelişmeleri yakından takip ediyor.

Vatandaşlara Uyarı:

Yetkililer, deprem sonrası olası bilgi kirliliğine karşı sadece resmî kaynakların takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. AFAD, gerekli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesini tavsiye ediyor.