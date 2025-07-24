Çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarında yapılan üst düzey atamalarla birlikte bazı bürokratların görevlerine son verildi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İŞKUR’da Değişiklik

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Sinan Taş görevden alındı. Boşalan göreve yeni bir atama yapılmazken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliği görevine Hilal Yılmaz Taştan getirildi.

Dışişleri Bakanlığı’nda Geniş Kapsamlı Görev Değişiklikleri

Dışişleri Bakanlığı’nda çok sayıda genel müdürlük pozisyonuna yeni atamalar gerçekleştirildi. Ataması yapılan isimler ve yeni görevleri şöyle:

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne: Cihad Erginay

Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü’ne: Gülsüm Erkul

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne: Hatice Oya Tunga Çağlı

Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne: Kemal Onur Özçeri

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne: Yağmur Ahmet Güldere

Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne: Ali Barış Ulusoy

Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü’ne: Hami Aksoy

Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığı’na: Zeynep Savaş

Ticaret Bakanlığı’nda Bölge Müdürleri Değişti

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde önemli görev değişiklikleri yaşandı. Batı Marmara, Orta Karadeniz ve Orta Anadolu Bölge Müdürleri görevden alınırken; yerlerine yeni isimler atandı. Atama listesi şu şekilde:

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne: Ayhan Coşkuner

İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne: Hüseyin Şanverdi

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne: Mehmet Tuncay Bayraktar

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne: Nihat Kınık

Görevden alınan isimler: Arif Ertekin, Musa Aydemir ve Havva Eksilmez.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na Yeni Müfettişler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde yapılan yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan beş müfettiş yardımcısı, müfettişlik görevine atandı. Yeni müfettişler şöyle:

Zeynelabidin Arda Yılmaz

Fırat Aktaş

İsmail Ataş

Fatih Can Şakrak

Harun Berkay Garip

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında gerçekleştirildi.