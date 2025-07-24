Adana’nın Feke ilçesinde yürek burkan bir olay yaşandı. Kaleyüzü Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Nur Esentürk, sabah saatlerinde 1 aylık oğlu Gökcan Esentürk’ü emzirdikten sonra her zamanki gibi yatağına yatırdı. Ancak kısa süre sonra bebeğinin hareketsiz olduğunu fark eden genç anne, durumu panikle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Gökcan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bebeğin cansız bedeni, ölüm sebebinin net olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, bebeğin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Aile ise acı haberin ardından büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.

Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan ailelerin derhal sağlık birimlerine haber vermesi ve küçük çocukların uyku güvenliği konusunda daha dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.