Ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul’daki evinde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Peki, Nazlı Sarp kimdir? Ölüm nedeni ne? Türkiye ekonomisi üzerine çalışmalarıyla tanınan Sarp’ın ani ölümü merak uyandırdı. İşte hakkında bilinenler…

Nazlı Sarp Kimdir?

Nazlı Sarp, Bakırköy Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başladı. Sarp daha sonra, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünden mezun oldu.

Lisans eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri eğitimi alan Nazlı Sarp, son dönemlerde ise veri analizi ve makine öğrenmesi üzerine çalışmalar yaptı.

Nazlı Sarp Hangi Üniversiteden Mezun?

Yükseköğrenimine İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde başlayan Sarp, eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünde tamamladı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) alanında bir yıl eğitim aldı. Son yıllarda özellikle makine öğrenmesi ve veri analizi konularında çalışmalar yürüttü.

Nazlı Sarp Kaç Yaşında?

Ekonomi dünyasının nabzını tutan isimler arasında yerini alan Nazlı Sarp'ın 1989 yılında üniversite eğitimine başladığını düşünürsek, ünlü ekonomistin 2025 yılı itibarıyla 50'lerinin ortalarında olduğunu söyleyebiliriz. Sarp'ın yazılı kaynaklarda yer alan bilgileri arasında ise kesin yaşı ve doğum tarihi bulunmuyor.

Nazlı Sarp'ın Kariyer Hayatı

Nazlı Sarp, kariyer hayatına bankacılık sektöründe başladı. 1998 ila 2012 yılları arasında Akbank ve HSBC'de kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev alan Sarp, bankacılık kariyeri boyunca kredi tahsisi, finansal analiz ve ticari portföy yönetimi alanında orta düzey yöneticilik yaptı.

2012 yılından itibaren ise yönetim danışmanı olarak altyapı ve yenilenebilir enerji projelerinde; proje finansmanı, kredi analizi, finansal modelleme ve yapay zeka gibi alanlarda hizmet verdi. 11 yılı aşkın süredir bu alanlarda eğitimler de veren Sarp, kariyer hayatında medyada da rol üstlendi ve ekonomi üzerine köşe yazıları da kaleme aldı.

Nazlı Sarp Neden Öldü?

Sarp’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Sarp’ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesinin ardından belli olacak. Ancak olay yerine gelen savcının Nazlı Sarp'ın ölümünü 'şüpheli' olarak değerlendirdiği öğrenildi.