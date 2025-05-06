48 yaşındaki yarışmacı, yarışma boyunca sergilediği özgün tarifler ve ölçülü tavırlarıyla öne çıktı.

Aslen Kastamonulu olan ve uzun süredir Çorum’da yaşayan Semra Çakırtekin, mutfak kültürünü Karadeniz ile İç Anadolu’nun birleşiminden oluşturduğu özgün yemeklerle yansıttı. Yarışma boyunca yöresel tariflere yer veren Çakırtekin, Kastamonu’ya özgü ekşili dolma, Çorum’un meşhur keşkek yemeği ve kendi spesiyali olan yoğurtlu semizotu salatası gibi lezzetlerle jüri karşısına çıktı.

Emekli bir İngilizce öğretmeni olan Semra Çakırtekin, mesleki hayatının ardından mutfağa daha fazla zaman ayırmaya başladı. Yarışmadaki disiplinli sunumu, tariflerdeki ölçü hassasiyeti ve hijyen konusundaki titizliği, eğitimci kimliğini mutfaktaki pratiğine başarıyla yansıttığını gösterdi.

Evli ve iki çocuk annesi olan Çakırtekin, yemek yapmayı yalnızca bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir tutku olarak tanımlıyor. Yarışmaya katılma amacı olarak ise yemek konusundaki tutkusunu daha geniş kitlelerle paylaşmak ve farklı insanlarla bir araya gelmek olduğunu belirtiyor. Yarışma sırasında yaptığı açıklamalarda, ilerleyen dönemde bir yemek blogu veya YouTube kanalı açmayı planladığını da dile getirdi.

Yarışmadaki sakinliği, yapıcı yaklaşımı ve dengeli duruşuyla diğer yarışmacılar ve izleyiciler tarafından saygıyla karşılanan Çakırtekin, haftanın dördüncü günü performans sergiledi. Yöresel tariflere modern dokunuşlar katarak hazırladığı menüler, jüri üyelerinden olumlu yorumlar aldı.